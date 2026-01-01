Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Ecco l'erede di De Zerbi: il Marsiglia nomina il suo nuovo allenatore, è Habib Beye

Ecco l'erede di De Zerbi: il Marsiglia nomina il suo nuovo allenatore, è Habib Beye
© foto di José María Díaz Acosta
Dimitri Conti
Oggi alle 23:24
Dimitri Conti

L'Olympique Marsiglia ha nominato il suo nuovo allenatore, l'uomo che dovrà raccogliere l'eredità di Roberto De Zerbi dopo l'addio di quest'ultimo alla panchina dei transalpini.

La scelta dell'OM è ricaduta su Habib Beye, che quindi rimane su una panchina di Ligue 1 dopo aver trascorso nemmeno dieci giorni da disoccupato, a seguito dell'esonero comunicatogli dallo Stade de Rennais dopo la brutta sconfitta contro il Lens il 9 febbraio scorso.

Di seguito il lungo comunicato del Marsiglia relativo alla nomina di Habib Beye come nuovo allenatore della prima squadra: "L'Olympique de Marseille è lieto di annunciare la nomina di Habib Beye ad allenatore della squadra professionistica. Beye ha tracciato una carriera unica nel calcio francese, prima come giocatore combattivo e rispettato, poi come allenatore ambizioso e riflessivo. Formatosi a Parigi, ha iniziato la sua carriera professionistica alla fine degli anni '90 con l'RC Strasburgo, dove si è rapidamente affermato come terzino destro affidabile, dotato di un solido senso difensivo e di un impegno costante. Le sue qualità di leadership e la sua costanza hanno attirato l'attenzione di club più prestigiosi".

E ancora: "Nel 2003, si unì all'Olympique Marsiglia, segnando una svolta decisiva nella sua carriera. In un ambiente esigente, all'interno di un club con una tifoseria appassionata e sottoposto a un'intensa pressione mediatica, portò il suo gioco a un livello superiore. A Marsiglia, il nazionale senegalese divenne più di un semplice difensore: incarnava lo spirito combattivo e la mentalità da guerriero che i tifosi dell'Olympique si aspettavano. Concentrato in difesa e capace di spingersi in avanti, si è guadagnato la fiducia dei suoi allenatori e compagni di squadra. La sua influenza è cresciuta nel corso delle stagioni, fino a quando non gli è stata conferita la fascia di capitano. Questa responsabilità è stata una testimonianza della sua importanza nello spogliatoio. Il suo periodo a Marsiglia è stato caratterizzato da una notevole costanza e da un forte rapporto con i tifosi, che hanno elogiato molte delle sue qualità, come l'impegno, la professionalità e l'attaccamento alla maglia. Nel 2007, tentò la fortuna in Inghilterra firmando per il Newcastle United. Lì scoprì l'intensità della Premier League, un campionato più fisico e frenetico. Dopo i Magpies, si trasferì all'Aston Villa e poi al Doncaster Rovers, dove concluse la sua ricca carriera da giocatore. L'esperienza oltremanica arricchì la sua comprensione tattica e il suo approccio al gioco".

Prosegue e conclude il comunicato del Marsiglia su Beye: "Habib Beye ha rapidamente abbracciato la carriera di allenatore. Non vedeva l'ora di tornare in campo e ha trovato spontaneamente il suo posto a bordo campo. Nel 2021, ha preso le redini del Red Star FC. In un campionato impegnativo, ha imposto un'identità chiara: disciplina, intensità e ambizione. Il suo stile di gestione si basava su standard elevati e responsabilità dei giocatori, in linea con ciò che incarnava in campo. Campione nazionale nel 2024, ha portato il Red Star in Ligue 2, ma ha lasciato il club per lo Stade Rennais. Mercoledì 18 febbraio 2026 segna il ritorno di Habib Beye all'Olympique de Marseille. Dal verde dell'Orange Vélodrome alla linea laterale dello stadio Boulevard Michelet, sembra aver chiuso il cerchio, ma la parte più difficile deve probabilmente ancora arrivare, con gli stessi principi guida che hanno accompagnato la sua carriera da giocatore: leadership, duro lavoro e passione".

