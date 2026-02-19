Come Shearer (e Asprilla), più di Shearer. Gordon entra nella storia del Newcastle

I quattro gol in un tempo nella serata di Baku permettono a Anthony Gordon di scrivere il proprio nome nella storia del Newcastle affiancandolo a quello di un idolo assoluto dei Magpies come il centravanti Alan Shearer (206 reti in 405 presenze). Prima di questa sera infatti i due attaccanti erano appaiati a quota sei reti in Champions League in una singola stagione, ma il poker di reti del classe 2001 gli ha permesso di diventare il calciatore con più reti (10 in totale) nella massima competizione europea per club nella storia del club inglese. Un record che potrà essere ritoccato già fra una settimana nella gara di ritorno.

Non solo Gordon è il terzo giocatore, dopo proprio Shearer e Tino Asprilla, del Newcastle ad aver segnato almeno una tripletta in Champions League: il primo ci riuscì nel 2003 in casa del Bayer Leverkusen, mentre il colombiano ci riuscì nel 1997 contro il Barcellona.

Ma Gordon entra anche nella storia della stessa Champions League: se infatti segnare quattro gol in una gara non è una cosa così rara, farlo in un tempo è un’impresa da scrivere negli annali visto che l’inglese è solamente il secondo calciatore a riuscirci dopo Luiz Adriano che vi riuscì nel lontano 2014 con la maglia dello Shakhtar Donetsk in un 7-0 in casa del Bate Borisov (segnando poi anche il quinto nella ripresa). Si tratta però della prima volta in una fase a eliminazione diretta.