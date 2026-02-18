Caso Vinicius, l'associazione Kick It Out contro Mourinho: "Manda messaggi sbagliati"

L’associazione anti-discriminazioni Kick It Out ha lanciato un’accusa molto pesante nei confronti di José Mourinho dopo le sue frasi a difesa del giocatore del Benfica Prestianni nel post gara di ieri sera contro il Real Madrid in cui lo giustificava di fronte alle accuse di insulti razzisti da parte di Vinicius Jr.

“Quando qualcuno segnala una discriminazione nel calcio, o in qualsiasi altro luogo, la priorità è che venga ascoltato e si senta supportato. Concentrarsi sull'esultanza di Vinicius Jr. per un gol o sulla storia del club, invece di riconoscere il resoconto, è una forma di manipolazione mentale. - si legge nel comunicato riportato da SkySports - Questo approccio non solo danneggia la persona interessata, ma invia anche un messaggio sbagliato ad altre persone nel mondo che potrebbero aver vissuto situazioni simili.

I leader nel calcio hanno un ruolo cruciale nel definire gli standard e momenti come questi richiedono una leadership responsabile che rafforzi il rispetto, l'inclusione e la responsabilità. Auspichiamo che venga avviata un'indagine approfondita su questo incidente e che le responsabilità siano debitamente accertate in base all'esito”.