Caso Vinicius, Seedorf contro Mourinho: "Gli abusi razziali non dovrebbero essere giustificati"

Le parole del tecnico del Benfica Josè Mourinho in merito a quanto accaduto fra Vinicius Jr e Gianluca Prestianni ieri sera nella sfida di Champions League che miravano a giustificare il comportamento dell’argentino accusato di aver rivolto epiteti razzisti all’attaccante brasiliano (“Voglio essere equilibrato. Vinícius dice una cosa, ho parlato con Gianluca Prestianni e mi ha detto altro. Non voglio dire che uno mente e l’altro è un santo. Álvaro Arbeloa e Kylian Mbappé hanno scelto una linea diversa, io no. Dico solo che se in tanti stadi succede sempre con lo stesso giocatore, qualcosa non va”) continuano a far discutere.

Anche l’ex centrocampista di Real Madrid e Milan Clarence Seedorf, commentatore di Amazon Prime, è intervenuto in merito schierandosi contro il tecnico lusitano: “Penso che abbia commesso un grosso errore nel giustificare gli insulti razziali. Non sto dicendo che sia stato così in questa partita, ma ha detto qualcosa di più sottolineando come ovunque vada Vinicius succedono queste cose e accusando dunque il calciatore di provocare. Che va bene essere razzisti e io penso che sia molto sbagliato. Non dovremmo mai giustificare gli abusi razziali”.