Mourinho: "L'espulsione? Ho fatto notare all'arbitro che sapevo chi non doveva ammonire"

José Mourinho è stato protagonista di un acceso post-partita dopo l’ultima sfida di Champions League contro il Real Madrid, in cui è stato espulso dal campo. Intervistato da Movistar Liga de Campeones, il tecnico portoghese ha chiarito le motivazioni della sua espulsione: "Non sono stato cacciato per aver chiesto la seconda ammonizione a Vinicius - ha spiegato Mourinho -. Mi hanno espulso per aver fatto notare una cosa evidente: l’arbitro aveva un foglio con indicati i giocatori che non potevano essere ammoniti, tra cui Tchouameni, Carreras e Huijsen. Ho segnalato che Carreras e Tchouameni non avevano ricevuto giallo, sapendo bene, dopo oltre 1.400 partite in panchina, come funzionano certe dinamiche. Il Real Madrid è stato più forte e ha meritato la vittoria".

Riguardo all’impossibilità di sedere in panchina al Santiago Bernabéu, Mourinho ha sottolineato le difficoltà operative: "Non potrò parlare direttamente con la squadra né essere in spogliatoio, ma i miei collaboratori gestiranno tutto".