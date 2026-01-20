Champions League, Mbappé senza pietà col suo ex Monaco. Tottenham e Olympiacos ok

Sono terminati i primi tempi delle sfide di Champions League iniziate alle 21. Bene Real, Tottenham e Olympiacos, avanti 2-0 rispettivamente contro Monaco, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen: protagonista assoluto il solito Kylian Mbappé, sempre più trascinatore e capocannoniere.

Inter – Arsenal 1-2: 10' e 31' Gabriel Jesus (A), 18' Sucic (I)

Copenaghen – Napoli 0-1: 39' McTominay

Real Madrid – Monaco 2-0: 5' e 26' Mbappé

Sporting – PSG 0-0

Tottenham – Borussia Dortmund 2-0: 14' Romero, 37' Solanke

Olympiacos – Bayer Leverkusen 2-0: 2' Costinha, 45'+1 Taremi

Villarreal – Ajax 0-0

Già giocate

Kairat Almaty – Bruges 1-4: 32' Stankovic, 38' Vanaken, 74' Vermant, 84' Mechele, 92' Sadybekov (K)

Bodo/Glimt – Manchester City 3-1: 22' e 25' Hogh, 58' Hauge, 60' Cherki