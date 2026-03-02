Real Madrid-Girona, Arbeloa lancia dal 1' Thiago Pitarch: è esordio ne LaLiga
Il Real Madrid chiude la 26ª giornata de LaLiga con l'obbligo di vincere contro il Getafe per restare a -1 dal Barcellona. Salta all'occhio la titolarità di Thiago Pitarch, centrocampista di 18 anni: zero presenze ne LaLiga, 7 minuti in Champions dove ha giocato due scampoli di gara contro il Benfica, sia all'andata che al ritorno. Queste le formazioni ufficiali:
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Alaba, Carreras; Pitarch, Tchouaméni; Valverde, Arda Guler, Vinicius; Garcia. A disp. Lunin, Mestre, Carvajal, Cestero Sancho, Brahim Diaz, Fran Garcia, Huijsen, Mastantuono, Mendy, Moran, Palacios, Rodrygo. All. Alvaro Arbeloa.
GETAFE (5-4-1): Soria; Iglesias Sanchez, Boselli, Duarte, Ronero, Rico; Kiko Femenia, Milla, Arambarri, Satriano; Vazquez. A disp. Letacek, Abqar, Alex Sancris, Birmancevic, Javier Munoz, Liso, Martin, Montes, Nyom, Riquelme. All. Pepe Bordalas.
Il programma della 25^ giornata de LaLiga
Venerdì 27 febbraio
Levante-Alaves 2-0
Sabato 28 febbraio
Rayo Vallecano - Athletic 1-1
Barcellona - Villarreal 3-1
Maiorca - Real Sociedad 0-1
Real Oviedo - Atlético Madrid 0-1
Domenica 1° marzo
Elche - Espanyol 2-2
Valencia - Osasuna 1-0
Betis - Siviglia 2-2
Girona - Celta Vigo 1-2
Lunedì 23 febbraio
Real Madrid - Getafe
La classifica de LaLiga
1. Barcellona 64
2. Real Madrid 60
3. Atletico Madrid 51
4. Villarreal 51
5. Real Betis 43
6. Celta Vigo 40
7. Espanyol 36
8. Real Sociedad 35
9. Athletic Bilbao 35
10. Osasuna 33
11. Girona 30
12. Siviglia 30
13. Getafe 29
14. Valencia 29
15. Alaves 27
16. Rayo Vallecano 27
17. Elche 26
18. Maiorca 24
19. Levante 21
20. Real Oviedo 16
MARCATORI
23 reti: Mbappé (Real Madrid)
16 reti: Muriqi (Maiorca)
13 reti: Yamal (Barcellona)
12 reti: Ferran Torres (Barcellona) e Budimir (Osasuna)
11 reti: Lewandowski (Barcellona)