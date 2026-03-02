Ufficiale Monterrey, si separano le strade con l'ex vice di Guardiola: esonerato Torrent

Domènec Torrent non è più l'allenatore del Monterrey, lo rende noto il club messicano con un comunicato ufficiale. Il tecnico catalano, 63 anni, era arrivato alla guida dei Rayados nel maggio 2025. In carriera, Torrent è noto per essere stato a lungo il vice di Pep Guardiola, a partire dai suoi primi passi al Barcellona e successivamente nei tre anni al Bayern Monaco e per i primi due anni al Manchester City.