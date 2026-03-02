Il Real Madrid ha deciso su Mbappé: niente operazione, avanti col trattamento conservativo

Non ricorrerà alla chirurgia, Kylian Mbappé. L'attaccante francese, nonostante i problemi al ginocchio sinistro, non finirà sotto i ferri. La notizia è ora ufficiale e comunicata dal Real Madrid attraverso il consueto report medico, che recita così:

"A seguito degli esami effettuati sul nostro giocatore Kylian Mbappé da specialisti medici francesi, sotto la supervisione dei Servizi Medici del Real Madrid, è stata confermata la diagnosi di distorsione al ginocchio sinistro, nonché l'idoneità del trattamento conservativo a cui è attualmente sottoposto. I suoi progressi saranno monitorati".

Nonostante le condizioni del francese preoccupino, si cercherà di recuperare il giocatore per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. In merito si è recentemente espresso il tecnico del Real, Alvaro Arbeloa: "Sappiamo perfettamente cosa ha Kylian. Vogliamo che torni al 100%, con fiducia e nella massima sicurezza possibile, solo quando sarà completamente guarito e senza dolore".