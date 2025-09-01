Ufficiale Chelsea, altro colpo: dal Brighton & Hove Albion presto in prestito Facundo Buonanotte

Il Chelsea ha definito l’arrivo in prestito di Facundo Buonanotte, trequartista argentino di proprietà del Brighton: "Il Chelsea è lieto di annunciare che Facundo Buonanotte è entrato a far parte del club con un prestito stagionale dal Brighton & Hove Albion. Con due presenze nella nazionale argentina, Buonanotte approda a Stamford Bridge per rafforzare il reparto offensivo dei Blues in una stagione che li vedrà competere su quattro fronti.

Le parole del giocatore

"Sono molto felice di unirmi al Chelsea," ha detto Buonanotte. "È una grande opportunità per me e voglio semplicemente dare il massimo al servizio della squadra, per aiutare i miei compagni e lo staff."

La carriera

Il 20enne ha iniziato la sua carriera nel club argentino del Rosario Central, debuttando in prima squadra nel febbraio 2022. Nel gennaio successivo, dopo aver collezionato 32 presenze e segnato quattro gol, Buonanotte è passato al Brighton. Nei suoi primi 18 mesi con i Seagulls ha giocato regolarmente, scendendo in campo 50 volte in tutte le competizioni e segnando cinque reti. Nella stagione 2024/25 ha giocato in prestito al Leicester City, segnando sei gol in 35 apparizioni con le Foxes. Il giocatore, che può agire sia da trequartista che da esterno, continuerà ora il suo percorso a Londra.