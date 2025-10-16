Ufficiale Kobe Barbour rinnova con il Chelsea: il talentuoso trequartista firma fino al 2028

Il Chelsea blinda uno dei suoi giovani più promettenti: Kobe Barbour ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà ai Blues per almeno altri tre anni, fino al termine della stagione 2027/28.

Il talentuoso centrocampista offensivo, capace di agire sia in posizione centrale che da esterno, rappresenta uno dei prodotti più brillanti del vivaio di Cobham. Entrato nel club a livello Under-8, Barbour ha scalato tutte le categorie giovanili con costanza e maturità, contribuendo ai successi delle squadre che nel 2024 hanno conquistato sia la Premier League Under-16 che la Premier League Cup Under-17.

Promosso stabilmente con l’Under-18 nella passata stagione, il giovane inglese ha continuato a mostrare crescita e personalità. In questa annata, infatti, ha preso parte a tutte le partite disputate dalla formazione Under-18 in ogni competizione, diventando un punto di riferimento tecnico e caratteriale del gruppo. Il momento più significativo della sua giovane carriera è arrivato con il debutto nella UEFA Youth League con l’Under-19, impreziosito da un gol nel 5-2 contro il Benfica, prestazione che ha attirato l’attenzione degli osservatori del club. Barbour ha inoltre esordito con l’Under-21 nel Trofeo EFL, segnando un ulteriore passo nel suo percorso di crescita.

Con questo rinnovo, il Chelsea conferma la fiducia nel suo progetto giovanile e nella formazione di talenti "made in Cobham", mentre il classe 2007 si prepara a proseguire il suo cammino verso il sogno di vestire, un giorno, la maglia della prima squadra.