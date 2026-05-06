Fluminense, ecco Hulk: "Aspettavo con ansia questo momento". Ma non giocherà subito

Annunciato ufficialmente dal Fluminense, il 39enne Hulk ha rilasciato le sue prime dichiarazioni come giocatore del Tricolor dopo 5 anni trascorsi all'Atletico Mineiro e la partenza in lacrime. Il gigante brasiliano potrà esordire solo dopo il Mondiale, tuttavia, con l'apertura della seconda finestra di mercato: "Innanzitutto, è stato il progetto a convincermi", ha esordito. "Sappiamo che oggi il Fluminense ha una delle rose più importanti del Brasile. Sono campioni. Ci sono giocatori in grandissima crescita".

"Ho molta fame di continuare a vincere e sono certo di venire qui per dare il mio contributo ai compagni. Diventeremo ancora più forti per portare il Fluminense a grandi traguardi e titoli importanti", la promessa fatta dall'ex Porto ai canali ufficiali del club. "Chiaro che se potessi giocare domani sarei già in campo, ma c'è la questione del mercato e potrò giocare solo dopo la Coppa del Mondo. Sarà positivo avere la pausa; avremo tempo per allenarci, trovare l'intesa e conoscere i compagni".

Hulk non sta nella pelle per incontrare i tifosi del Fluminense al Maracana, in occasione della sfida contro il San Paolo per la 16ª giornata del massimo campionato brasiliano: "Sono molto felice e anche nervoso, aspettavo con ansia questo momento. È ora di ufficializzare tutto. Sono qui con tanta voglia di trovare un Maracana pieno e portare gioia alla tifoseria del Fluzao. Sappiamo quanto sia grande il Maracanã e la storia che rappresenta. Per tutti i messaggi che sto ricevendo... ci metterò determinazione per ricambiare tutto questo affetto", ha concluso.

Hulk saluterà una volta per tutte i tifosi dell'Atlético Mineiro domenica prossima alla Arena MRV, prima della gara contro il Botafogo. Non scenderà più in campo per la squadra di Belo Horizonte e arriverà al Fluminense da svincolato, avendo risolto il precedente contratto (che scadeva nel dicembre 2026). L'accordo con il Tricolor durerà fino alla fine del 2027.