Arsenal in finale di Champions, ma Rooney: "Troppi festeggiamenti. Fatelo quando vincete"

Se Wesley Sneijder ci è andato giù pesante circa l'assenza di spettacolo tra Arsenal e Atletico Madrid nella semifinale di Champions League ieri sera, Wayne Rooney ha accusato i Gunners invece. Il motivo? Festeggiamenti eccessivi dopo che hanno raggiunto solo la loro seconda finale della competizione nella storia del club.

Arteta e la sua banda hanno battuto l'Atletico Madrid 1-0, poiché il gol di Bukayo Saka nel primo tempo è stato l'ago della bilancia decisivo all'Emirates. Ora la capolista di Premier League ha staccato il pass per la finalissima di Budapest, ma al termine del triplice fischio sul prato del proprio stadio e rivolti verso i tifosi tutti i giocatori in compagnia del tecnico spagnolo si sono lasciati andare. Salti, gioia, balli e festeggiamenti vari. Ma Rooney, notoriamente poco fan di questi comportamenti, lo ha fatto notare.

"Meritano di essere in questa posizione ma non l'hanno ancora vinta. Penso che i festeggiamenti siano un po' troppo. Festeggiate quando vincete!", si è lamentato l'ex attaccante inglese nonché emblema storico dello United ai microfoni di Prime Video Sport. Arsene Wenger ha espresso un parere in seguito: "Sulle due sfide, non c'è dubbio che l'Arsenal sia stata la squadra migliore. Festeggiano bene stasera, questo è normale, ma vorresti di più che si concentrassero già sulla finale e sulla prossima partita. Il festeggiamento è meritato, la felicità è assolutamente normale, ma ora il prossimo passo è andare in finale e vincerla", la ribattuta a beIN Sport.