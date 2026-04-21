Chelsea in caduta libera: battuto 3-0 dal Brighton e superato, Rosenior è 7°
Si apre la 34^ giornata di Premier League. E si apre nel peggiore dei modi per il Chelsea di Liam Rosenior, battuto 3-0 dal Brighton grazie alle reti di Kadioglu, Hinshelwood e Wellbeck. Siamo arrivati addirittura alla quinta sconfitta consecutiva in campionato per il Chelsea, attualmente settima in classifica nella Premier League inglese, superato stasera anche dal Brighton stesso.
Il risultato
Brighton-Chelsea 3-0
3' Kadioglu, 56' Hinshelwood, 90+1' Wellbeck
La classifica
1. Arsenal 70 (33)
2. Manchester City 67 (32)
3. Manchester United 58 (33)
4. Aston Villa 58 (33)
5. Liverpool 55 (33)
6. Brighton 50 (34)
7. Chelsea 48 (34)
8. Brentford 48 (33)
8. Bournemouth 48 (33)
10. Everton 47 (33)
11. Sunderland 46 (33)
12. Fulham 45 (33)
13. Crystal Palace 43 (32)
14. Newcastle 42 (33)
15. Leeds 39 (33)
16 Nottingham Forest 36 (33)
17. West Ham 33 (33)
18. Tottenham 31 (33)
19. Burnley 20 (33)
20. Wolverhampton 17 (33)