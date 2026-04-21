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Chelsea, tracollo verticale con Rosenior: "Qualcosa deve cambiare drasticamente, subito"

Chelsea, tracollo verticale con Rosenior: "Qualcosa deve cambiare drasticamente, subito"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
ieri alle 23:57Calcio estero
Daniele Najjar

L'allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo il 3-0 subito per mano del Brighton, quinta sconfitta consecutiva in campionato: "Partita peggiore con me? Di gran lunga. È stata una prestazione inaccettabile sotto ogni aspetto, inaccettabile nel nostro atteggiamento. Continuo a difendere i giocatori, ma quella di stasera è indifendibile. Il modo in cui abbiamo subito i gol, il numero di duelli persi, la mancanza di intensità nella squadra. Qualcosa deve cambiare drasticamente, subito".

Sulle motivazioni della pessima sconfitta: "Dobbiamo guardarci allo specchio. Devo guardarmi allo specchio anch'io. Ma non posso continuare a venire qui a difendere certe cose che stiamo vedendo. Con il Manchester United, sinceramente, non abbiamo ottenuto il risultato sperato, ma sentivo che avremmo svoltato. L'atteggiamento generale, lo spirito, la determinazione sono mancati, a parte forse tre o quattro degli undici. Questo non è assolutamente sufficiente per questo club. Non posso venire qui a mentire. Dirò la verità. È stata una prestazione inaccettabile sotto ogni punto di vista".

Sulla mancanza di professionalità: "Non c'era la professionalità. È stata una serata davvero difficile. La serata più difficile non solo qui, finora, in questo magnifico club calcistico, ma in tutta la mia carriera. Alcune delle cose a cui ho assistito oggi, non voglio mai più rivederle".

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