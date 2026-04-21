Il Lens vola anche in Coppa di Francia, nel segno di Thauvin: 4-1 al Tolosa, è in finale
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Il Lens non finisce di stupire e volare, anche in Coppa di Francia. Se in Ligue 1 è la sorpresa della stagione, anche nella coppa nazionale arriva un traguardo storico. Nella prima delle due semifinali infatti il Lens ha vinto 4-1 contro il Tolosa. A segno anche l'ex Udinese Florian Thauvin, dopo nove minuti.
Il risultato
Lens-Tolosa 4-1
9' rig. Thauvin (L), 18' Saint-Maximin (L), 21' Hidalgo (T), 35' Udol (L), 74' Thomasson (L)
Il programma delle semifinali in Coppa di Francia:
Lens-Tolosa 4-1
22 aprile ore 21 Strasburgo-Nizza
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