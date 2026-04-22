Henry mostra i muscoli sui social. E un ex campione di boxe lo sfida: "Farei un incontro"

Thierry Henry sale sul ring? Improbabile. Ma c'è già chi sarebbe pronto a sfidarlo, anche se soltanto per lo show, in un incontro d'esibizione. L'ex campione dell'Arsenal ha mostrato i muscoli sui social, postando prima un video di un allenamento e poi una foto a torso nudo. E l'ex campione di boxe Roy Jones Jr ha colto la palla al balzo, mostrandosi aperto all'idea di uno scontro con l'ex attaccante.

A 57 anni, l'americano non esclude di rimettersi i guanti per un evento di questo tipo, che vedrebbe come una sfida e un'opportunità di ritorno simbolico sul ring. Henry, 48 anni, ha condiviso un video della sua routine di allenamento e uno scatto del suo busto sui social media. Ha anche avuto una sessione di allenamento in palestra con il collega di CBS Sports Golazo, Micah Richards.

Ora ha attirato l'attenzione dell'icona della boxe Roy Jones Jr, che ha ammesso che prenderebbe in considerazione un incontro di esibizione con l'ex calciatore. Jones Jr, 57 anni, ha ammesso che se i "soldi fossero giusti" avrebbe colto al volo l'opportunità. Jones, ha detto: “Preferirei in considerazione una mostra con Thierry Henry? A causa dello sport che mi piace, e per come sono, se i soldi fossero giusti, perché non dovrei? Se qualcuno arrivasse con l'offerta giusta, ovviamente, probabilmente salterei in piedi e direi di sì, questo è un motivo per me per rimettermi di nuovo in forma. Non voglio rimettermi in forma, e sicuramente non mi rimetterò in forma per niente, perché ho fatto così tanti anni di allenamento.... Ma sì, se qualcuno dicesse: 'Ehi, abbiamo X quantità di dollari per venire a muoverci e fare una mostra'.