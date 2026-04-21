"It's not done": il labiale di Rice dopo City-Arsenal. E Guardiola: "Ecco perché sono primi"

Ci sono immagini che sono più evocative di altre. Lo è stata sicuramente quella di Declan Rice, centrocampista dell'Arsenal, che al termine della sfida persa contro il Manchester City è stato colto dalle telecamere mentre, da terra, gridava ai compagni: "It's not done", ovvero "non è finita". Sicuramente rende bene l'idea sul tipo di ansia che si respira in queste settimane fra i tifosi dell'Arsenal, nonostante i Gunners rimangano ancora in vetta a +3 sui rivali (che però hanno una partita in meno disputata).

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha dichiarato di "apprezzare" questa affermazione di Declan Rice: la corsa al titolo non è ancora finita, né in un senso, né nell'altro.

"Lo adoro. Lo adoro", ha detto Guardiola in un'intervista a Sky Sport. "Ecco perché l'Arsenal è lì", ha aggiunto. "L'ho visto e dimostra cosa intende Declan Rice. Questa è la mentalità dell'Arsenal, l'abbiamo vista in Premier League nelle ultime stagioni e in Carabao Cup, quanto sono competitivi".