Real Madrid avanti con Mbappe e Vinicius: 2-1 all'Alaves e -6 dal Barcellona
È iniziato il turno infrasettimanale della 33^ giornata della Liga spagnola. Dopo la vittoria di misura per l'Athletic Club contro l'Osasuna di Alessio Lisci e l'1-1 fra Maiorca e Valencia in zona salvezza, ecco la vittoria del Real Madrid contro l'Alaves per 2-1 e quella del Real Betis contro il Girona per 3-2.
Per i blancos a segno gli attaccanti principi della squadra di Arbeloa: Mbappé al 30' arrivato al 24° gol in campionato, poi Vinicius al 50°. Real Madrid che si porta così a -6 dal Barcellona, che domani sfiderà il Celta Vigo.
I risultati di stasera
Real Madrid-Alaves 2-1
30' Mbappe (R), 50' Vinicius, 90+3' Martinez (A)
Girona-Real Betis 2-3
7' Chyhankov (G), 23' Roca (B), 63' Ezzalzouli (B), 68' rig. Ounahi (G), 80' Reche (B)
Athletic-Osasuna 1-0
16' Guruzeta (A)
Maiorca-Valencia 1-1
49' Costa (M), 67' Sadiq (V)
Il programma della 33^ giornata in Liga
Martedì 21 aprile
Athletic - Osasuna 1-0
Marioca - Valencia 1-1
Girona - Betis 2-3
Real Madrid - Alavés 2-1
Mercoledì 22 aprile
Elche - Atlético Madrid
Real Sociedad - Getafe
Barcellona - Celta Vigo
Giovedì 23 aprile
Levante - Siviglia
Rayo Vallecano - Espanyol
Oviedo - Villarreal
CLASSIFICA
1. Barcellona 79
2. Real Madrid 73
3. Villarreal 61
4. Atlético Madrid 57
5. Betis 49
6. Celta Vigo 44
7. Real Sociedad 42
8. Getafe 41
9. Athletic Bilbao 41
10. Osasuna 39
11. Girona 38
12. Espanyol 38
13. Valencia 36
14. Maiorca 35
15. Rayo Vallecano 35
16. Siviglia 34
17. Alavés 33
18. Elche 32
19. Levante 29
20. Oviedo 27
MARCATORI
24 reti: Mbappé (Real Madrid)
21 reti: Muriqi (Maiorca)
16 reti: Budimir (Osasuna)
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