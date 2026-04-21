Chelsea, Rosenior horror: 7 ko nelle ultime 8 e 5 di fila in Premier League

Si apre nel peggiore dei modi per il Chelsea di Liam Rosenior la 34^ giornata di Premier League. Proprio a pochi giorni dalle parole del tecnico sul proprio futuro ("Sento al 100% la fiducia del club") ci si aspettava una reazione da parte dei Blues contro il Brighton. Invece è arrivato un altro tonfo che non può che far rumore. 3-0 senza appello dal Brighton, che ha superato proprio il Chelsea al sesto posto in campionato.

Numeri horror

Il Chelsea è letteralmente in caduta libera. Siamo arrivati addirittura alla quinta sconfitta consecutiva in campionato per il Chelsea, attualmente settima in classifica nella Premier League inglese, superato stasera anche dal Brighton stesso. E siamo alla settima sconfitta nelle ultime otto gare giocate fra campionato e coppe. La proprietà è stata chiara nello spiegare che difficilmente esonera un allenatore nel corso della stagione e che lo ha fatto malvolentieri con Enzo Maresca. Certo, probabile che la situazione porti quantomeno a delle riflessioni.

Il risultato

Brighton-Chelsea 3-0

3' Kadioglu, 56' Hinshelwood, 90+1' Wellbeck

La classifica

1. Arsenal 70 (33)

2. Manchester City 67 (32)

3. Manchester United 58 (33)

4. Aston Villa 58 (33)

5. Liverpool 55 (33)

6. Brighton 50 (34)

7. Chelsea 48 (34)

8. Brentford 48 (33)

8. Bournemouth 48 (33)

10. Everton 47 (33)

11. Sunderland 46 (33)

12. Fulham 45 (33)

13. Crystal Palace 43 (32)

14. Newcastle 42 (33)

15. Leeds 39 (33)

16 Nottingham Forest 36 (33)

17. West Ham 33 (33)

18. Tottenham 31 (33)

19. Burnley 20 (33)

20. Wolverhampton 17 (33)