Non c'è pace per Cole Palmer: la stagione del fantasista è funestata dai problemi fisici

Non c'è pace per Cole Palmer, in questa stagione perseguitato dagli infortuni. Le novità arrivano in queste ore dal tecnico Enzo Maresca che ha confermato uno stop di ulteriori sei settimane. Solamente lo scorso 26 settembre lo stesso Maresca aveva dichiarato che il giocatore sarebbe stato fermo fino alla pausa internazionale di ottobre.

Situazione che invece si è rivelata ancora ben lontana dall'essere risolta e che nelle settimane scorse ha allarmato anche il ct dell'Inghilterra, Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco ha palesato preoccupazione soprattutto in ottica Mondiali. Il tecnico non ha potuto contare su di lui in 6 degli ultimi 8 ritiri internazionali: "Ha partecipato solo al ritiro di giugno. Questo è preoccupante, ovviamente. La cosa più importante è che possa giocare senza dolore perché il problema all'inguine è molto pericoloso e può diventare cronico".

23 anni, Cole Palmer in questa stagione ha giocato solamente 4 partite segnando 2 reti mentre quella precedente lo ha visto impegnato in 52 occasioni a livello di club, segnando 18 reti.