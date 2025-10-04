Bayern Monaco, Upamecano andrà via a parametro zero: anche il Barcellona sul difensore

Il termine del contratto con il Bayern Monaco si avvicina. E tutti sono pronti alla corsa per Dayot Upamecano. Il difensore francese è molto ambito sul mercato e tanti club sono pronti a farsi sotto con il giocatore che dall’anno prossimo potrà accasarsi a parametro zero. Il giocatore garantisce forza fisica nel pacchetto arretrato ed è reduce da quattro anni ad alti livelli con la maglia dei bavaresi: Arrivato in biancorosso nella stagione 2021-2022, il centrale ha collezionato nelle tre stagioni precedenti 116 presenze realizzando tre reti.

Nella stagione attuale invece, l’ex Lipsia ha collezionato cinque presenze in Bundesliga, una in Supercoppa di Germania e due nella fase “campionato” della nuova Champions League. Su i lui ci sono state già le attenzioni di un club della Premier League, in particolare il Liverpool che vuole rinforzare la difesa e pensa già alla prossima stagione.

I Reds però non sono gli unici che avrebbero messo gli occhi sul calciatore. Secondo quanto riporta Fichajes, il Barcellona potrebbe inserirsi e potrebbe puntare a Upamecano dando il via ad una sfida di mercato molto interessante. Ma giugno è ancora lontano, adesso c'è una stagione da condurre nella maniera più vincente possibile. Per il Bayern, per il Liverpool e anche per il Barcellona.