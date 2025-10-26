Chelsea, Maresca amareggiato: "Quando non riusciamo a vincere, non dobbiamo perdere"

Pomeriggio amaro, quello di ieri, per il Chelsea, battuto in rimonta a Stamford Bridge dal Sunderland dopo il vantaggio iniziale siglato da Garnacho. Una sconfitta commentata così nel post gara dal tecnico dei Blues Enzo Maresca: "Penso che in generale non siamo stati abbastanza bravi. Quando non sei abbastanza bravo in Premier League, sappiamo che le conseguenze possono essere negative. L'ho detto più volte: quando non riesci a vincere, è importante non perdere".

Sui gol: "Il secondo gol è arrivato con un solo lancio lungo dietro, eravamo in due contro uno con i due difensori centrali e non abbiamo difeso bene. Il primo gol è arrivato su rimessa laterale, ma è difficile perché portano sei o sette giocatori dentro l'area di rigore. Ma nel complesso penso che non siamo stati abbastanza bravi. Può essere una situazione facile perché siamo due contro uno, l'attaccante è di fronte alla propria porta, quindi è una posizione facile da difendere, ma probabilmente abbiamo cercato di gestirla un po' perché era il 93° minuto. Ma in quel caso sicuramente dobbiamo fare meglio".

Sulla prestazione dei singoli: "Abbiamo bisogno che i nostri giocatori diano il massimo. Anche sull'1-0 abbiamo perso qualche duello, qualche seconda palla e contro questa squadra dobbiamo fare meglio. Quando arriviamo in certe zone del campo incrociamo perché ci aspettiamo di avere quattro o cinque giocatori in area, ma oggi quando abbiamo incrociato avevamo giocatori in area, ma probabilmente la qualità del cross non era delle migliori. Abbiamo segnato molti gol su cross, l'ultimo credo sia stato contro il Benfica in casa, quando Garnacho ha forzato l'autogol. Probabilmente oggi è stata più una questione di qualità del cross che di giocatori in area".