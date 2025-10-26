Arsenal, la carica di Odegaard prima del match: "Vogliamo continuare con questa solidità"

In vista della gara di questo pomeriggio in casa del Crystal Palace, il trequartista dell'Arsenal Martin Odegaard ha parlato ai microfoni ufficiali del club: "Per tutta la stagione, la squadra è stata così brava in difesa e vogliamo continuare così, migliorando anche sotto ogni aspetto. Ho sentito in seguito che abbiamo subito un solo tiro in porta nelle ultime tre partite, ed è incredibile. Sono nove clean sheet e solo tre gol subiti in 12 partite in questa stagione. Per me questo dipende da molti aspetti diversi: organizzazione, duro lavoro, comunicazione, un po' di tutto. Lavoriamo insieme da molto tempo ormai e tutti ne conoscono i principi. È anche un vantaggio il fatto che i nostri giocatori in difesa siano delle vere e proprie bestie e amano queste situazioni! Ma davanti a loro difendiamo come una squadra, e lo stesso vale per i centrocampisti".

Odgaard applaude i difensori Gabriel e Saliba: "Giocano insieme da molto tempo ormai e sono molto uniti fuori dal campo. Si conoscono così bene e vedi che se uno di loro commette un errore, l'altro è lì per rimediare. Lavorano così bene insieme, ma a dire il vero lo vedi in tutta la squadra con tante combinazioni e collaborazioni in tutto il campo. I principi sono davvero chiari, la cultura è davvero chiara e questo aiuta molto".

Sul Crystal Palace: "Sappiamo che dovremo dare il massimo per affrontare il Crystal Palace oggi. Hanno fatto molto bene ultimamente, e per me quello che hanno ottenuto è la bellezza del calcio in generale e soprattutto in Premier League. Ogni anno c'è una squadra che può sorprendere, e la scorsa stagione hanno vinto la FA Cup, che hanno davvero meritato. Hanno iniziato bene anche questa stagione, ma per me hanno sempre avuto una squadra davvero forte. Hanno giocatori bravi e tecnici, ma ho la sensazione che ultimamente siano diventati anche una squadra solida. L'allenatore sta facendo un ottimo lavoro: li ha resi una squadra davvero difficile da affrontare perché non concedono molto in difesa, ma sanno anche attaccare".