Maresca stregato da Estevao: "Di solito i giovani pensano di essere già arrivati, ma lui..."

Il Chelsea non fa prigionieri. Nella terza giornata di League Phase in Champions League la banda di Enzo Maresca ha spazzato via l'Ajax di Heitinga con un 5-1 che tanto dice della volontà dei Blues di lasciare il segno in Europa. Sebbene il risultato sia stato largamente condizionato dall'espulsione diretta di Taylor al quarto d'ora di gioco. "Il cartellino rosso ha cambiato la partita. Sappiamo quanto diventa difficile quando si rimane in 10", ha riconosciuto il tecnico italiano ai microfoni di TNT Sports.

"Siamo partiti bene. Con dieci cambi… è una stagione molto impegnativa, quindi dobbiamo fare rotazioni, perché è complicato per chi gioca tutte le partite. Sappiamo che, se prendi un cartellino rosso a dieci minuti dalla fine, può andare, ma quando manca più di un’ora da giocare diventa difficile per tutti. Abbiamo molta fiducia nei giocatori più giovani. Fa parte della strategia del club: non solo quelli che acquistiamo, ma anche quelli che provengono dall’accademia", ha spiegato nel post-partita Maresca.

Infatti tra i marcatori della serata è spiccato il nome di Estevão, 18enne talento brasiliano che sta rompendo svariati record tra Premier League e Champions: "È emozionante vederlo in campo. La cosa particolare di Estevão è che, con i giovani, di solito temi che dopo una buona partita pensino di essere già arrivati. Invece lui è educato, umile, vuole imparare. La sua famiglia fa un grande lavoro con lui. Siamo felici non solo per come gioca, ma anche perché è un bravo ragazzo, un buon ragazzo", ha detto Maresca.

Tornando poi con i piedi per terra e riconoscendo: "Penso che in Premier League abbia bisogno ancora di un po’ di tempo. È molto simile a Cole Palmer: l’ho avuto alla stessa età con l’Under 23 del Manchester City. Cole giocava largo e ora gioca più dentro al campo. Adesso Estevao gioca largo, ma in futuro credo sarà più un giocatore interno".