Chelsea, scena surreale prima del fischio d'inizio: l’arbitro Tierney finisce nel cerchio dei giocatori

Scena davvero curiosa prima del calcio d’inizio di Chelsea–Newcastle. Come da loro consuetudine, i giocatori dei Blues si sono riuniti in cerchio per il consueto momento di incitamento e motivazione prima del fischio d'inizio. Questa volta, però, è successo qualcosa di decisamente particolare: nel cerchio è stato coinvolto infatti anche l’arbitro Paul Tierney.

Il direttore di gara si è ritrovato per qualche istante all’interno del gruppo squadra del Chelsea, con i calciatori che lo hanno incluso quasi per gioco nel loro classico momento. Una situazione curiosa che ha creato anche un evidente momento di imbarazzo per Tierney, rimasto nel cerchio per pochi secondi prima di allontanarsi e lasciare i giocatori al loro rituale.

L'episodio di Stamford Bridge non ha comunque portato fortuna al club londinese, alla fine sconfitto 1-0 dal Newcastle con gol di Gordon al 18'.