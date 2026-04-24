Il Real Madrid sta studiando un piano alla Endrick per trovare il miglior Mastantuono

Non tutto sta andando secondo le aspettative per Franco Mastantuono al Real Madrid. Arrivato in estate dal River Plate con grandi prospettive, il talento argentino non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio stabile nelle rotazioni della prima squadra. Dopo otto mesi, il suo impatto resta limitato: poche presenze da titolare e prestazioni che non hanno inciso come ci si aspettava. Anche nell’ultima gara contro l’Alavés, pur avendo avuto più minuti a disposizione, il classe 2007 non è riuscito a lasciare il segno, evidenziando ancora margini di crescita.

Secondo quanto riportato da Marca, il club sta iniziando a riflettere su una possibile soluzione temporanea. L’idea è quella di mandarlo in prestito in un contesto meno competitivo, dove possa giocare con continuità e sviluppare il proprio talento senza la pressione del Bernabéu. Un po' come fatto con Endrick, che all'Olympique Lione sta facendo molto bene e tornerà la prossima stagione con autostima ritrovata, pronto a giocarsi le sue chance.

Molto dipenderà anche dalle scelte future della società, a partire dalla panchina. Con un nuovo allenatore e una concorrenza interna sempre più elevata, il percorso di Mastantuono resta incerto. Il prestito potrebbe rappresentare la chiave per rilanciarne definitivamente la crescita e riportarlo a Madrid con maggiore maturità.