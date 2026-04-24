Quando rivedremo Yamal? Sicuramente al Mondiale, ma è in dubbio per la prima partita
La corsa del Barcellona perde uno dei suoi protagonisti nel momento decisivo. Lamine Yamal sarà costretto a fermarsi fino al termine della stagione a causa dell’infortunio al bicipite femorale rimediato contro il Celta Vigo. Il club ha comunicato che il talento classe 2007 seguirà un trattamento conservativo, con l’obiettivo di recuperare in tempo per il Mondiale. Non sono stati indicati tempi ufficiali di rientro, ma secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, lo stop potrebbe variare tra un mese e mezzo e due mesi.
Una tempistica che, considerando la fine della Liga prevista per il 24 maggio, esclude di fatto Yamal dal finale di campionato. Diverso il discorso per la kermesse iridata: con il debutto fissato il 15 giugno contro Capo Verde, Yamal potrebbe saltare il primo match, prendendo parte anche alle successive sfide con Arabia Saudita e Uruguay.
In uno scenario più prudente, invece, arriverebbe solo per l’ultima gara della fase a gironi. Molto dipenderà dalla risposta del giocatore al percorso di recupero e dal lavoro congiunto tra club e federazione. Il Barça perde un’arma fondamentale nel finale, ma guarda già avanti: la priorità è rivedere Yamal al top nel momento più importante dell’estate.
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