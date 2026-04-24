Manchester City, priorità al centrocampo sul mercato: Guardiola è in pole per Anderson
Il Manchester City prepara una nuova estate di cambiamenti e guarda con decisione al mercato interno. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il nome in cima alla lista per il centrocampo è quello di Elliot Anderson, attualmente al Nottingham Forest. Il classe 2002, arrivato dal Newcastle nell’estate 2024 per circa 35 milioni di sterline, ha attirato l’attenzione di diversi top club, tra cui Manchester United e Arsenal.
Tuttavia, le sensazioni portano verso l’Etihad, dove si valuta un inserimento immediato in un reparto destinato a cambiare volto. Il City, infatti, deve fare i conti con le incertezze legate a Mateo Kovacic e Nico González, oltre all’addio già programmato di Bernardo Silva. Intanto, il club lavora per trattenere Rodri, corteggiato dal Real Madrid.
Non solo centrocampo: sul taccuino ci sono anche Yan Diomande del Lipsia e Eli Junior Kroupi del Bournemouth, oltre al giovane terzino Givairo Read del Feyenoord. Molto dipenderà anche dal Mondiale, dove Anderson potrebbe mettersi ulteriormente in mostra. Ma una cosa appare chiara: il City si muove in anticipo e vuole restare protagonista.
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