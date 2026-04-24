PSG, buone notizie per Vitinha: cresce l’ottimismo verso la sfida col Bayern Monaco
A pochi giorni da un appuntamento cruciale, il Paris Saint-Germain intravede uno spiraglio importante sul fronte infermeria. In vista della semifinale d’andata di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma martedì, arrivano segnali incoraggianti sulle condizioni di Vitinha.
Secondo quanto comunicato dal club attraverso PSG TV, poco prima della conferenza stampa di Luis Enrique, l’infiammazione che aveva colpito il centrocampista portoghese è in fase di miglioramento. Il giocatore prosegue il suo percorso terapeutico, ma il quadro generale lascia filtrare un cauto ottimismo sulla possibilità di rivederlo a disposizione per la sfida europea.
Diverso invece il discorso per Nuno Mendes: il laterale, assente dopo l’infortunio rimediato contro il Liverpool, non è stato menzionato nell’ultimo bollettino medico, segnale che mantiene incerte le sue condizioni.In casa parigina, dunque, l’attenzione resta alta, ma la possibile presenza di Vitinha rappresenterebbe un recupero fondamentale per affrontare al meglio una delle sfide più importanti della stagione.
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