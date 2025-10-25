Il Marsiglia cade con il Lens: 2-1, decide un autogol di Pavard. Sorpasso PSG in vetta
Una battuta d'arresto importante per il Marsiglia di Roberto De Zerbi alla nona giornata di Ligue 1: l'OM cade 2-1 in trasferta contro il Lens, prestando il fianco al sorpasso in vetta del Paris Saint-Germain (e dello stesso Lens).
Le cose erano iniziate bene per il Marsiglia con il gol di apertura di Mason Greenwood. Ma grazie a un rigore di Edouard e a un autogol dell'ex difensore dell'Inter, Pavard, il Lens (ora 2°) ha ribaltato la situazione, superando persino l'OM in classifica.
Il risultato
Lens-Marsiglia 2-1
17' Greenwood (M), 23' Edouard (L), 53' Pavard aut. (L)
9ª GIORNATA
Paris FC - Nantes 1-2
2' El-Arabi (N), 15' Chergui (P), 38' Abline (N)
Brest - Paris Saint-Germain 0-3
29',39' Hakimi (P), 90'+6 Doue (P)
Monaco - Tolosa 1-0
3' Salisu
Lille - Metz (26 ottobre, 15)
Angers - Lorient (26 ottobre, 17.15)
Auxerre - Le Havre (26 ottobre, 17.15)
Rennes - Nizza (26 ottobre, 17.15)
Lione - Strasburgo (26 ottobre, 20.45)
LA CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 20*
2. Lens 19*
3. Olympique Marsiglia 18*
4. Monaco 17*
5. Strasburgo 16
6. Lione 15
7. Lilla 14
8. Tolosa 13*
9. Rennes 11
10. Nizza 11
11. Paris FC 10*
12. Brest 9*
13. Nantes 9*
14. Lorient 8
15. Auxerre 7
16. Le Havre 6
17. Angers 6
18. Metz 2
* una partita in più
