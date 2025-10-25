Chelsea, Garnacho ci torna su: "Con Amorim allo United è stato difficile per me"

L'attaccante del Chelsea, Alejandro Garnacho, torna a parlare del suo passato al Manchester United ed in particolare con la difficile convivenza con l'attuale tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, nel corso dell'ultima stagione.

L'ala argentina ha firmato per il Chelsea durante l'estate con un accordo da 40 milioni di sterline, dopo che è stato chiarito che non rientrava più nei piani dello United sotto la guida del nuovo allenatore.

Secondo alcune indiscrezioni, Amorim avrebbe detto a Garnacho: "Faresti meglio a pregare affinché tu possa trovare un club che ti ingaggi", in una ramanzina davanti ai suoi compagni di squadra alla fine della scorsa stagione, riporta Sky Sport.

Garnacho, in un'intervista ai canali ufficiali del Chelsea, ha fatto luce sul motivo per cui ha voluto lasciare lo United. Alla domanda su cosa pensasse quando si è presentata per la prima volta l'opportunità di trasferirsi al Chelsea, Garnacho ha risposto: "Ovviamente, nella mia ultima stagione al Manchester United, con il nuovo allenatore, ci sono stati molti cambiamenti nella situazione del club ed è stato un po' difficile. Ho comunque giocato molte partite la scorsa stagione, principalmente dall'inizio o a volte dalla panchina. Ma quando ho parlato con questo club, con l'allenatore, è importante anche lo stile di gioco che abbiamo ora".

Poi ancora: "Mi ha spiegato molto in una videochiamata, quindi penso che sia stata una mossa molto importante per me e un'opportunità per migliorare come giocatore in una squadra come il Chelsea".