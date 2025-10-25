Mourinho mette pressione a Farioli: 5-0 del Benfica, secondo a -1 dal Porto
Il Benfica di José Mourinho riparte a suon di gol dopo la scoppola subita in Champions contro il Newcastle (3-0): contro l'Arouca arriva un perentorio 5-0.
Tripletta di Pavlidis (rigore al 9', poi altro penalty al 22' e tris al 50'). Nel mezzo un gol di Otamendi, nel finale pokerissimo firmato da Ivanovic. Un successo che porta il Benfica a 21 punti, a -1 dalla vetta occupata dal Porto di Farioli, che dovrà rispondere contro il Moreirense.
Il programma della 9^ giornata in Primeira Liga portoghese
Alverca-Gil Vicente 0-4
Santa Clara-AVS 2-0
Benfica-Arouca 5-0
Estrela Amadora-Rio Ave 1-2
In programma domenica 26 ottobre
Estoril Praia-CD Nacional
Famalicao-Guimaraes
Tondela-Sporting
Braga-Casa Pia
Lunedì 27 ottobre
Moreirense-Porto
La classifica in Primeira Liga portoghese
1. Porto 22 punti*
2. Benfica 21
3. Sporting 19*
4. Gil Vicente 19
5. Moreirense 15*
6. Famalicao 13*
7. Rio Ave 11
8. Santa Clara 11
9. Guimaraes 11*
10. Braga 10*
11. CD Nacional 10*
12. Alverca 10
13. Arouca 9
14. Casa Pia 8*
15. Estrela Amadora 7
16. Estoril Praia 6*
17. Tondela 5*
18. AVS 1
*una partita in meno giocata
