Ufficiale Cinque partite, cinque vittorie. L'Ajax blinda il suo gioiello: primo contratto pro per Bouwman

L’Ajax scommette forte sul futuro e blinda uno dei profili più promettenti del proprio vivaio. Aaron Bouwman, difensore centrale classe 2007, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club di Amsterdam: un accordo valido fino al 30 giugno 2027. Un segnale chiaro della fiducia che l’Ajax ripone in quello che viene già considerato una delle grandi speranze del calcio olandese.

Nato a Haarlem il 28 agosto 2007, alto 1,88 metri, Bouwman è arrivato all’Ajax nel 2018 dopo aver mosso i primi passi nella Koninklijke HFC. Da allora ha seguito un percorso di crescita costante, fino a diventare un punto di riferimento delle selezioni giovanili e della nazionale olandese di categoria. Ormai fa parte stabilmente della rosa della prima squadra: il suo impatto va ben oltre i confini del settore giovanile.

I numeri parlano chiaro: cinque partite giocate e cinque vittorie con lui in campo, quattro in Eredivisie e una in Champions League. Un rendimento impeccabile che testimonia personalità, solidità difensiva e maturità sorprendente per la sua età. A completare il quadro, anche il primo gol da professionista, realizzato il 2 dicembre contro il Groningen, una data destinata a restare speciale nella sua carriera. Difensore moderno, fisicamente dominante ma anche pulito nell’impostazione, Bouwman incarna alla perfezione il prototipo del centrale cresciuto secondo la filosofia Ajax. In Olanda non hanno dubbi: la nuova grande speranza dell’Ajax - e del calcio Oranje - risponde al suo nome.