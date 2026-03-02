Estensione del VAR ai calci d'angolo, la Premier League dice di no
Secondo quanto riporta Sky Sports, la Premier League starebbe pensando a rinunciare a una nuova modifica sulla legge che consentirebbe al VAR se valutare o meno che un calcio d'angolo sia assegnato o meno.
Ricordiamo che l'IFAB è pronta ad apportare delle modifiche sulle aree di intervento del VAR, cosa che non sembra essere vista di buon occhio dalla massima divisione inglese che vorrebbe ridurre al minimo le interruzioni di gioco e l'estensione della tecnologia anche a episodi come i calci d'angolo rischierebbero di dilatare ulteriormente i tempi, peraltro rendendo sempre più marginale la figura degli assistenti arbitrali.
Editoriale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
