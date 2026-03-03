Cile, tragedia prima del big match: sparatoria tra tifoserie rivali, un morto
TUTTO mercato WEB
Tragedia in Cile, dove nel corso del derby fra Colo Colo e Universidad de Chile è morto un tifoso a seguito di una sparatoria tra i sostenitori delle due squadre rivali. Un'altra persona è rimasta ferita dallo scontro a fuoco, è stata ricoverata ed è fuori pericolo. Si registrano anche disordini all'interno della clinica ospedaliera, ma non sono state segnalate altre vittime.
Arrestate due persone, sospettate dell'omicidio. Le indagini sono affidate alla procura competente, che sta cercando di chiarire le circostanze di questo ennesimo episodio di violenza nel paese sudamericano.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Le più lette
2 Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
La sportività di Joronen non passa inosservata. Il Pescara lo elogia: "Questo è il calcio che ci piace"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile