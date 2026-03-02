Satriano eroe del "Bernabeu": gol capolavoro, Getafe batte Real Madrid. E il Barça scappa

Clamoroso ne LaLiga: un gol capolavoro dell'ex interista Martin Satriano permette al Getafe di espugnare il "Santiago Bernabeu". Real Madrid al tappeto, davanti al proprio pubblico. E il Barcellona scappa a +4 quando mancano 12 giornate alla fine.

L'argentino ha deciso la partita al 39' con un destro al volo sul quale Courtois non ha potuto nulla. Arrivato al Getafe nella finestra invernale di mercato dal Lione, Satriano ha trovato il suo secondo gol ne LaLiga, dopo quello segnato il giorno di San Valentino contro il Villarreal.

Real che ha concluso la partita in 10 per l'espulsione al 95' di Franco Mastantuono. Clamoroso quanto si è sentito alla fine della partita, dove tra il pubblico ci sarebbe stato qualcuno che ha invocato le dimissioni di Florentino Pérez.

Il programma della 26ª giornata de LaLiga

Venerdì 27 febbraio

Levante-Alaves 2-0

Sabato 28 febbraio

Rayo Vallecano - Athletic 1-1

Barcellona - Villarreal 3-1

Maiorca - Real Sociedad 0-1

Real Oviedo - Atlético Madrid 0-1

Domenica 1° marzo

Elche - Espanyol 2-2

Valencia - Osasuna 1-0

Betis - Siviglia 2-2

Girona - Celta Vigo 1-2

Lunedì 23 febbraio

Real Madrid - Getafe 0-1

La classifica de LaLiga

1. Barcellona 64

2. Real Madrid 60

3. Atletico Madrid 51

4. Villarreal 51

5. Real Betis 43

6. Celta Vigo 40

7. Espanyol 36

8. Real Sociedad 35

9. Athletic Bilbao 35

10. Osasuna 33

11. Getafe 32

12. Girona 30

13. Siviglia 30

14. Valencia 29

15. Alaves 27

16. Rayo Vallecano 27

17. Elche 26

18. Maiorca 24

19. Levante 21

20. Real Oviedo 16

MARCATORI

23 reti: Mbappé (Real Madrid)

16 reti: Muriqi (Maiorca)

13 reti: Yamal (Barcellona)

12 reti: Ferran Torres (Barcellona) e Budimir (Osasuna)

11 reti: Lewandowski (Barcellona)