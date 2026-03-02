Satriano eroe del "Bernabeu": gol capolavoro, Getafe batte Real Madrid. E il Barça scappa
Clamoroso ne LaLiga: un gol capolavoro dell'ex interista Martin Satriano permette al Getafe di espugnare il "Santiago Bernabeu". Real Madrid al tappeto, davanti al proprio pubblico. E il Barcellona scappa a +4 quando mancano 12 giornate alla fine.
L'argentino ha deciso la partita al 39' con un destro al volo sul quale Courtois non ha potuto nulla. Arrivato al Getafe nella finestra invernale di mercato dal Lione, Satriano ha trovato il suo secondo gol ne LaLiga, dopo quello segnato il giorno di San Valentino contro il Villarreal.
Real che ha concluso la partita in 10 per l'espulsione al 95' di Franco Mastantuono. Clamoroso quanto si è sentito alla fine della partita, dove tra il pubblico ci sarebbe stato qualcuno che ha invocato le dimissioni di Florentino Pérez.
Il programma della 26ª giornata de LaLiga
Venerdì 27 febbraio
Levante-Alaves 2-0
Sabato 28 febbraio
Rayo Vallecano - Athletic 1-1
Barcellona - Villarreal 3-1
Maiorca - Real Sociedad 0-1
Real Oviedo - Atlético Madrid 0-1
Domenica 1° marzo
Elche - Espanyol 2-2
Valencia - Osasuna 1-0
Betis - Siviglia 2-2
Girona - Celta Vigo 1-2
Lunedì 23 febbraio
Real Madrid - Getafe 0-1
La classifica de LaLiga
1. Barcellona 64
2. Real Madrid 60
3. Atletico Madrid 51
4. Villarreal 51
5. Real Betis 43
6. Celta Vigo 40
7. Espanyol 36
8. Real Sociedad 35
9. Athletic Bilbao 35
10. Osasuna 33
11. Getafe 32
12. Girona 30
13. Siviglia 30
14. Valencia 29
15. Alaves 27
16. Rayo Vallecano 27
17. Elche 26
18. Maiorca 24
19. Levante 21
20. Real Oviedo 16
MARCATORI
23 reti: Mbappé (Real Madrid)
16 reti: Muriqi (Maiorca)
13 reti: Yamal (Barcellona)
12 reti: Ferran Torres (Barcellona) e Budimir (Osasuna)
11 reti: Lewandowski (Barcellona)