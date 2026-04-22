Mbappé approverebbe Mourinho: like sui social all'ipotesi Mou per il futuro del Real Madrid

Un semplice gesto sui social può bastare per infiammare il dibattito attorno al Real Madrid. È quanto accaduto con Kylian Mbappé, protagonista in campo e fuori dopo aver contribuito al successo per 2-1 contro l’Alavés. Il giorno seguente alla vittoria, l’attaccante francese ha attirato l’attenzione mettendo 'like' a un post pubblicato dall’account Score90, che ipotizzava un possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina dei Blancos. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha rapidamente alimentato le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Il nome del tecnico portoghese, attualmente al Benfica, è tra quelli accostati alla successione di Álvaro Arbeloa, il cui futuro appare sempre più incerto nonostante la volontà dichiarata di restare. L’ipotesi di un cambio in panchina a fine stagione resta concreta. Il contenuto social in questione mostrava un fotomontaggio suggestivo: da una parte Mourinho insieme a Cristiano Ronaldo e Mesut Özil nel 2012, dall’altra una proiezione futura con Mbappé e Arda Güler nel 2026. Un’immagine simbolica che, complice l’interazione del fuoriclasse francese, ha scatenato interpretazioni e suggestioni.

Che si tratti di un semplice gesto o di un indizio più significativo, resta il fatto che il tema panchina continua a tenere banco: e ogni segnale, anche il più piccolo, può trasformarsi in un caso mediatico. In tanti, dunque, hanno letto il 'mi piace' di Mbappé come un chiaro segno di approvazione all'eventualità che lo Special One torni a sedere sulla panchina più ambita al mondo.