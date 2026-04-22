Manchester United, da Tchouameni a Baleba e Anderson: la lista della spesa per la mediana

Il mercato estivo si avvicina e il Manchester United prepara un intervento deciso a centrocampo. La priorità è chiara: individuare un profilo in grado di raccogliere l’eredità di Casemiro e affiancare Kobbie Mainoo nella costruzione della mediana del futuro.

Tra i nomi monitorati spicca quello di Aurélien Tchouaméni, attualmente al Real Madrid. Il centrocampista francese è finito nel radar dei Red Devils, ma un’eventuale trattativa dipenderebbe inevitabilmente dalle strategie dei Blancos, a loro volta impegnati a valutare possibili innesti nel reparto.

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, restano in cima alla lista anche Elliot Anderson del Nottingham Forest e Carlos Baleba del Brighton. Alternative già valutate includono André Gomes del Wolverhampton, Adam Wharton del Crystal Palace e Ayoub Bouaddi del Lille.

Sul fronte uscite e rinnovi, resta da chiarire la posizione di Manuel Ugarte, mentre filtra ottimismo per il prolungamento di Mainoo. L’idea del club inglese è quella di intervenire anche con due innesti in mezzo al campo: una scelta che conferma quanto la ricostruzione passi soprattutto dalla qualità e dall’equilibrio della linea mediana.