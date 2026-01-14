Flop all'Atletico, Gallagher torna in Premier: accordo trovato col Tottenham e visite mediche

Settantasette presenze, 7 gol e 7 assist. Il contributo di Conor Gallagher nell'arco di circa un anno e mezzo all'Atletico Madrid, dopo l'investimento piuttosto cospicuo da 42 milioni di euro dei colchoneros per prelevarlo dal Chelsea. Eppure l'avventura del centrocampista inglese nella capitale spagnola non è andata come da aspettative, costantemente scalzato dalle certezze del 'Cholo' Simeone in mezzo e da una sessione di mercato estiva che lo ha tagliato fuori dall'undici titolare.

Adesso però inglese classe 2000 vuole tornare in pista e rimettersi in gioco, facendo il suo ritorno in Premier League. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, infatti, Conor Gallagher dovrebbe firmare un contratto di cinque anni e mezzo con il Tottenham (fino al 2031). Ieri sera ha sostenuto le visite mediche con gli Spurs in vista del trasferimento da 40 milioni di euro circa (34 milioni di sterline) dall’Atletico Madrid.

Una curiosità aggiuntiva. Thomas Frank ha parlato personalmente con Gallagher per convincerlo a trasferirsi al Tottenham a gennaio, nonostante l’interesse dell’Aston Villa, secondo quanto rivelato dal Daily Telegraph. Nelle prossime ore, molto probabilmente, arriverà l'annuncio ufficiale dell'ingaggio del giocatore.