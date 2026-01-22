Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Colpo Rennes, i bretoni si sono assicurati il polacco Szymanski dal Fenerbahçe

Colpo Rennes, i bretoni si sono assicurati il polacco Szymanski dal FenerbahçeTUTTO mercato WEB
© foto di Newspix/Image Sport
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 23:14Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Sebastian Szymanski è un nuovo giocatore del Rennes, ora c'è anche l'annuncio ufficiale del club bretone. Il trequartista polacco si trasferisce a titolo definitivo dal Fenerbahçe e ha firmato col nuovo club un contratto fino al 2029.

Articoli correlati
Szymanski saluta i tifosi del Fenerbahce. Il polacco si trasferirà al Rennes Szymanski saluta i tifosi del Fenerbahce. Il polacco si trasferirà al Rennes
Atalanta, per la trequarti piace il polacco Szymanski ma c'è ampia distanza con il... Atalanta, per la trequarti piace il polacco Szymanski ma c'è ampia distanza con il Fenerbahce
Fiorentina, dopo Dzeko il club viola pesca ancora in Turchia? Torna di moda Szymanski... Fiorentina, dopo Dzeko il club viola pesca ancora in Turchia? Torna di moda Szymanski
Altre notizie Calcio estero
Colpo Rennes, i bretoni si sono assicurati il polacco Szymanski dal Fenerbahçe UfficialeColpo Rennes, i bretoni si sono assicurati il polacco Szymanski dal Fenerbahçe
Doppio colpo per De Zerbi: Timber e Nwaneri superano le visite mediche col Marsiglia... Doppio colpo per De Zerbi: Timber e Nwaneri superano le visite mediche col Marsiglia
Szymanski saluta i tifosi del Fenerbahce. Il polacco si trasferirà al Rennes Szymanski saluta i tifosi del Fenerbahce. Il polacco si trasferirà al Rennes
Il Villarreal acquista un talento argentino e lo gira in prestito all'Oviedo UfficialeIl Villarreal acquista un talento argentino e lo gira in prestito all'Oviedo
Rovesciata di Milinkovic-Savic e Inzaghi gode: l'Al Hilal vola in Saudi Pro League... Rovesciata di Milinkovic-Savic e Inzaghi gode: l'Al Hilal vola in Saudi Pro League
Caos tifosi a Utrecht: la gara col Genk non è ancora iniziata. Interviene la polizia... Caos tifosi a Utrecht: la gara col Genk non è ancora iniziata. Interviene la polizia antisommossa
Addio Amorim e cambia lo status di Mainoo al Man United. Il club ora apre al rinnovo... Addio Amorim e cambia lo status di Mainoo al Man United. Il club ora apre al rinnovo
Concorrenza per Destiny Udogie: il Tottenham annuncia l'acquisto di Souza UfficialeConcorrenza per Destiny Udogie: il Tottenham annuncia l'acquisto di Souza
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
3 Felix Correia, ceduto dalla Juventus per 1,5 milioni. E ora ne vale circa dieci
4 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
5 Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
Immagine top news n.1 Milan, ora il rinnovo di Maignan è davvero vicinissimo: risolti i dettagli sulle commissioni
Immagine top news n.2 Napoli, che tegola: Neres rischia 2 mesi di stop. Possibile lesione al tendine per il brasiliano
Immagine top news n.3 Napoli, affondo per Giovane e sorpasso alla Lazio: Manna punta a chiudere nelle prossime ore
Immagine top news n.4 Ultimatum della Juventus per En-Nesyri: ecco l'offerta definitiva al Fenerbahçe
Immagine top news n.5 Napoli, è fatta per la cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest: i dettagli
Immagine top news n.6 Chi è Youssef En-Nesyri, l'obiettivo di Juve e Napoli che salta più in alto persino di CR7
Immagine top news n.7 La Juve alza l'offerta per En-Nesyri: i dettagli della proposta economica
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.3 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.4 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Tonti: “Nel girone B non esistono partite facili, ogni gara nasconde insidie”
Immagine news Serie C n.2 L'agente Caravello: "Il Catania ha fatto un grande mercato, le big non resteranno ferme"
Immagine news Serie A n.3 Morabito: "Juve, En-Nesyri operazione interessante. E su Sarri e la Lazio dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 EL, risultati e classifica: due squadre già agli ottavi. Roma e Bologna, playoff sicuri
Immagine news Serie A n.2 Lazio, il sostituto di Mandas sarà Edoardo Motta. I dettagli del suo arrivo dalla Reggiana
Immagine news Serie A n.3 Stoccarda, Hoeness: "Siamo delusi, è mancato cinismo: la Roma ci ha sofferto"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Ziolkowski: "Mi sento cresciuto in tante cose. Credevo di sapere tutto della difesa..."
Immagine news Serie A n.5 Giovane al Napoli come Belahyane alla Lazio un anno fa. Sempre dall'Hellas Verona
Immagine news Serie A n.6 Roma, Gasperini: "Prestazione di valore, punti pesanti. Pisilli resta qui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Colpo del Pescara, Sebastiani riporta in Abruzzo Gastón Brugman
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, è fatta per Vicari del Bari: trattativa in dirittura d'arrivo
Immagine news Serie B n.3 Monza, sirene dal Belgio per Carboni: il difensore nel mirino dell'Anderlecht
Immagine news Serie B n.4 Pisa, Durmush e Raychev rientrano alla base e saranno girati nuovamente in prestito
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, nuovi contatti con Alessio Cragno: il portiere è svincolato
Immagine news Serie B n.6 Venezia, preso Panada a titolo definitivo: resta in prestito all'Atalanta fino al termine della stagione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Tonti: “Nel girone B non esistono partite facili, ogni gara nasconde insidie”
Immagine news Serie C n.2 Ternana: "Pronti al ricorso al Collegio di Garanzia per il -5 in classifica"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, altro addio: Di Noia passa al Catania, domani le visite mediche
Immagine news Serie C n.4 Livorno, saluta Alessandro Calvosa: il terzino passa in prestito al Chieti
Immagine news Serie C n.5 Forlì, dal Ravenna arriva in prestito il giovane attaccante Abdel Zagre
Immagine news Serie C n.6 Catania, Manganaro scende di caegoria e va in prestito all'Enna Calcio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi dopo il 2-1 col Napoli: "Per passare il turno dobbiamo fare meglio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli all'ultimo respiro, la Juve batte 2-1 il Napoli nell'andata dei quarti di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women-Juventus, le formazioni ufficiali: Brighton e Rosucci titolari tra le bianconere
Immagine news Calcio femminile n.4 Alisha Lehmann: "In Inghilterra mi sento a casa. Ma dal Como Women mi porto tante cose belle"
Immagine news Calcio femminile n.5 Alisha Lehmann lascia il Como Women e l'Italia. Firma con il Leicester City FC
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, si chiude l'andata dei quarti: in campo Napoli-Juventus
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?