Colpo Rennes, i bretoni si sono assicurati il polacco Szymanski dal Fenerbahçe
Sebastian Szymanski è un nuovo giocatore del Rennes, ora c'è anche l'annuncio ufficiale del club bretone. Il trequartista polacco si trasferisce a titolo definitivo dal Fenerbahçe e ha firmato col nuovo club un contratto fino al 2029.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
