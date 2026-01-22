Szymanski saluta i tifosi del Fenerbahce. Il polacco si trasferirà al Rennes
Manca l'annuncio dei club, ma Sebastian Szymański ha già salutato i tifosi del Fenerbahçe affidandosi ai propri canali social:
"Cara famiglia Fenerbahçe,
Oggi tocca a me salutarti e chiudere un capitolo molto speciale della mia carriera. Ringrazio il club per l'opportunità di farne parte. È stato un onore indossare questa maglia.
Ai miei compagni di squadra, agli allenatori e a tutti quelli che lavorano nel club, grazie per il vostro lavoro quotidiano e il vostro costante supporto. E ovviamente voglio ringraziare tutti i tifosi, cuore di questa società, per il vostro sostegno in ogni partita e per il vostro amore incondizionato.
Auguro a tutti voi ogni successo e nient'altro che il meglio per il futuro".
Il trequartista polacco, 26 anni, sarà un nuovo giocatore del Rennes.