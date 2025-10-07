Coman dice tutto: "Al Bayern Monaco c'era una parte della dirigenza che voleva cacciarmi"

Kingsley Coman ha ritrovato il sorriso in Arabia Saudita. Dopo il sorprendente trasferimento estivo all’Al-Nassr, l’ex stella del Bayern Monaco sta vivendo un inizio di stagione brillante: tre gol e cinque assist in nove partite, numeri che gli sono valsi la nuova convocazione in nazionale da parte di Didier Deschamps.

In un’intervista concessa a L’Equipe, l’ala francese ha raccontato i retroscena del suo addio al Bayern, club con cui ha vinto tutto e trascorso quasi dieci anni di carriera: “Alla fine del mercato ci sono state situazioni complicate, non posso entrare nei dettagli. Non sono stato mandato via, ma mi è stato detto che la società era aperta alla mia partenza per motivi finanziari. Avevo l’affetto dell’allenatore e dei tifosi, ma non di tutti all’interno del club. Una parte della dirigenza voleva che me ne andassi e questo ha pesato molto nella mia decisione".

Coman ha però promesso che tornerà a Monaco per salutare i tifosi e chi gli è rimasto vicino. Nel frattempo, si gode la nuova avventura in Arabia, dove è diventato uno dei punti fermi dell’attacco dell’Al-Nassr, al fianco di Cristiano Ronaldo e Mané. Una scelta coraggiosa, che oggi appare tutt’altro che azzardata, visto che ha portato anche al ritorno in nazionale.