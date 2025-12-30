Coppa d'Africa, le formazioni ufficiali di Benin-Senegal e Botswana-DR Congo: un solo 'italiano'
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Benin-Senegal e Botswana-DR Congo, valide per la terza e ultima giornata della fase a gironi del gruppo D. Lato Leoni della Teranga, il CT Thiaw non sa fare a meno dell'ex Napoli Koulibaly (ora all'Al Hilal), in panchina l'unico giocatore della Serie A del match che attende di entrare a gara in corso, ossia Boulaye Dia della Lazio.
BENIN VS SENEGAL
Benin (4-3-3): Dandjinou; Verdon, Tijani, Ouorou, Roche; Dokou, Hassane, Attidjikou; Olaitan, Mounié, Aiyegun.
Allenatore: Rohr.
Senegal (4-3-3): E.Mendy; Diatta, Seck, Koulibaly, Diouf; Gana Gueye, Pape Sarr, Camara; Ndiaye, Diallo, Sadio Mané.
Allenatore: Thiaw.
BOTSWANA VS DR CONGO
Botswana (4-2-3-1): Phoko, Baruti, Boy, Cooper, Ditlhokwe, Johnson, Leinanyane, Mohutsiwa, Seakanyeng, Sesinyi.
Allenatore: Ramoreboli.
DR Congo (4-1-4-1): Mpasi, Kalulu, Mbemba, Kayembe, Bushiri, Mukau, Pickel, Kakuta, Elia, Mbuku, Mayele.
Allenatore: Desabre.
IL PROGRAMMA DI OGGI
Gruppo C
Tanzania - Tunisia 1-1
Uganda - Nigeria 1-3
Gruppo D
Benin - Senegal ore 20:00
Botswana - DR Congo ore 20:00
Classifica girone C
1. Nigeria 9 punti (dr +4)
2. Tunisia 4 (dr+1)
3. Tanzania 2 (dr-1)
4. Uganda 1 (dr-4)
*in neretto qualificate agli ottavi
Classifica girone D
1. Senegal 4 punti (dr+3)
2. DR Congo 4 (dr+1)
3. Benin 3 (dr 0)
4. Botswana (dr -4)