Coppa d'Africa, le formazioni ufficiali di Benin-Senegal e Botswana-DR Congo: un solo 'italiano'

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Benin-Senegal e Botswana-DR Congo, valide per la terza e ultima giornata della fase a gironi del gruppo D. Lato Leoni della Teranga, il CT Thiaw non sa fare a meno dell'ex Napoli Koulibaly (ora all'Al Hilal), in panchina l'unico giocatore della Serie A del match che attende di entrare a gara in corso, ossia Boulaye Dia della Lazio.

BENIN VS SENEGAL

Benin (4-3-3): Dandjinou; Verdon, Tijani, Ouorou, Roche; Dokou, Hassane, Attidjikou; Olaitan, Mounié, Aiyegun.

Allenatore: Rohr.

Senegal (4-3-3): E.Mendy; Diatta, Seck, Koulibaly, Diouf; Gana Gueye, Pape Sarr, Camara; Ndiaye, Diallo, Sadio Mané.

Allenatore: Thiaw.

BOTSWANA VS DR CONGO

Botswana (4-2-3-1): Phoko, Baruti, Boy, Cooper, Ditlhokwe, Johnson, Leinanyane, Mohutsiwa, Seakanyeng, Sesinyi.

Allenatore: Ramoreboli.

DR Congo (4-1-4-1): Mpasi, Kalulu, Mbemba, Kayembe, Bushiri, Mukau, Pickel, Kakuta, Elia, Mbuku, Mayele.

Allenatore: Desabre.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Gruppo C

Tanzania - Tunisia 1-1

Uganda - Nigeria 1-3

Gruppo D

Benin - Senegal ore 20:00

Botswana - DR Congo ore 20:00

Classifica girone C

1. Nigeria 9 punti (dr +4)

2. Tunisia 4 (dr+1)

3. Tanzania 2 (dr-1)

4. Uganda 1 (dr-4)

*in neretto qualificate agli ottavi

Classifica girone D

1. Senegal 4 punti (dr+3)

2. DR Congo 4 (dr+1)

3. Benin 3 (dr 0)

4. Botswana (dr -4)