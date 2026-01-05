Coppa d'Africa, le formazioni ufficiali di Egitto-Benin: Salah con Marmoush e Trezeguet
TUTTO mercato WEB
La Coppa d’Africa è arrivata agli ottavi di finale. A partire alle 17, ore italiane, scenderà in campo l’Egitto, tra le pretendenti al titolo c’è l’Egitto, che incrocia la strada del Benin. I Faraoni si schierano con un 4-3-3 in cui Salah farà reparto con Trezeguet e Marmoush in attacco.
Formazione speculare per i Ghepardi, che si dispongono anch’essi con un 4-3-3: in avanti, Aiyegun Tosin è supportato da Rodolfo Aloko e Junior Olaitan.
Le formazioni ufficiali
Egitto (4-3-3): Shenawy; Hany, Rabia, Ibrahim, Hamdi; Adel, Fathy, Ateya; Salah, Marmoush, Trezeguet. Allenatore: Hossam Hassan.
Benin (4-3-3): Danjinou; Ouorou, Verdon, Tijani, Roche; Dodo, D’Almeida, Imourane; Aloko, Tosin, Olaitan. Allenatore: Bernot Rohr.
Articoli correlati
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
Le più lette
2 Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
3 Taty e Guendouzi ai saluti, il ritorno di Cancelo: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile