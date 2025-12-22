Coppa d'Africa, le formazioni ufficiali di Sudadfrica-Angola. Tre 'italiani' in campo
Arrivano le formazioni ufficiali di Sudafrica-Angola, match della 1ª giornata della Coppa d'Africa 2025 per quanto riguarda il Gruppo B. Da segnalare nelle fila delle Antilopi Nere allenate dal francese Patrice Beaumelle la presenza da titolare di ben tre calciatori della Serie A: Kialonga Gaspar del Lecce, Zito Luvumbo del Cagliari e Mbala Nzola del Pisa.
Sudafrica (4-4-2): Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba; Nkota, Mokoena, Sithole, Appollis; Mbule, Foster. Allenatore: Broos.
Angola (3-5-2): Marques; Mata, Gaspar, Buatu; Luvumbo, Fredy, Maestro, To Carneiro; Gelson Dala, Nzola. Allenatore: Beaumelle.
