Al-Hilal, sesta vittoria su sei per la formazione di Inzaghi: battuto 1-0 l'Al Sharjah
TUTTO mercato WEB
Sesta vittoria su sei gare disputate nella League Phase della AFC Champions League (la massima competizione per club dell'Asia) per l'Al-Hilal di Simone Inzaghi.
Questo pomeriggio in casa dell'Al Sharjah la formazione dell'ex tecnico dell'Inter si è imposta per 1-0 grazie alla rete del brasiliano ex Barcellona, Malcom, su assist di Darwin Nunez.
In campo, come di consueto, nella compagine di Inzaghi alcuni volti noti transitati dalla Serie A come Joao Cancelo, Theo Hernandez o Sergej Milinkovic-Savic.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Ivan Cardia Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Le più lette
1 Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il Napoli ha dissipato ogni dubbio: la Supercoppa l'ha vinta la squadra che si è dimostrata più forte
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile