Chelsea, possibile ritorno anticipato di Anselmino: scarso il minutaggio al Dortmund

Il Borussia Dortmund rischia di perdere Aaron Anselmino già nella sessione invernale di mercato. Il difensore argentino classe 2004, arrivato in prestito dal Chelsea a fine agosto con l’idea di restare in Germania per tutta la stagione, è infatti legato a una clausola che consente ai Blues di richiamarlo prima del previsto.

La possibilità di rientro anticipato, riporta SkySports UK è legata al minutaggio: i problemi fisici hanno limitato l’impiego di Anselmino, che non ha raggiunto la soglia di presenze necessaria a neutralizzare la clausola. Una situazione che apre scenari di mercato inattesi in vista di gennaio.

Il Dortmund, però, spera di trattenere il centrale fino a fine stagione. Niko Kovac crede nelle qualità del giovane argentino e avrebbe voluto garantirgli maggiore continuità, frenata finora dagli infortuni. Anselmino, sotto contratto con il Chelsea fino al 2031, ha collezionato cinque presenze in Bundesliga in questa annata.