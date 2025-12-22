Angola, Nzola: "Non temo nessuno. Se vieni in Coppa d'Africa non lo dici, ma vuoi vincerla"

"Penso che il gruppo sia solido. Poi, come tutti hanno potuto vedere, l’Angola è una squadra che ama creare atmosfera. Speriamo di mettere la stessa intensità in campo. E visto come ci alleniamo, visto quanto il gruppo è unito, penso che andrà bene. Non vediamo l’ora di iniziare la prima partita". Parla così M'Bala Nzola, attaccante dell'Angola e in prestito al Pisa, nell'intervista rilasciata a Foot Mercato a proposito dell'imminente esordio in Coppa d'Africa contro il Sudafrica.

A proposito della squadra più temibile del girone B, Nzola è andato controcorrente e ha preferito gonfiare il petto: "Noi non temiamo nessuno. Il Sudafrica non lo conoscevo prima, ma me ne hanno parlato molto. Penso che sia una squadra solida da affrontare. Detto questo, non abbiamo paura di nessuno", ha ribadito l'ex Lens. "Giocheremo tutte le partite al massimo e sarà il campo a parlare". E su Ronwen Williams, portiere sudafricano ritenuto uno dei migliori in circolazione nel continente africano: "Ho già affrontato portieri molto grandi. Io sono un attaccante, quindi è piuttosto lui che dovrebbe avere paura di me. Non sono io che devo avere paura".

Sul legame e il sostegno da parte dei tifosi angolani, Nzola racconta: "Ricevo tantissimi messaggi, sono totalmente dalla nostra parte. È un sostegno davvero sano. Sono orgogliosi di noi, ancora prima che inizino le partite. Questo ci motiva a renderli fieri. Ho voglia di incontrarli, di dare tutto per loro. E se riusciremo a vincere, di festeggiare con loro". Le ambizioni in Coppa d'Africa sono chiare per l'ex Spezia: "Penso che se vieni alla CAN, hai voglia di vincerla, anche se non lo dici. Tra di noi ne parliamo e cerchiamo di affrontare una partita alla volta. Prima di tutto vogliamo superare il girone, poi fare meglio della CAN precedente. In Costa d’Avorio siamo usciti ai quarti di finale, vogliamo provare ad andare ancora più avanti".

Un commento invece su Patrice Beaumelle, suo allenatore, in grado di vincere due volte la Coppa d'Africa da vice: "Penso che possa avvantaggiarci, perché conosce bene l’Africa, sa come giocano le squadre, sa come funziona il calcio africano e sa come affrontare una CAN. Questo ci aiuta molto. Anche nel suo modo di lavorare e di parlare, è un esperto, quindi è davvero un grande vantaggio". Con una chiosa romantica per il possibile lieto fine con la sua Nazionale: "Se l’Angola vince la CAN, allora sì, sarà sicuramente la più bella della storia".