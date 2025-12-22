TMW Non solo il River Plate, anche a Dubai vogliono Balotelli: l'Al Ittifaq studia il sorpasso

Mario Balotelli potrebbe tornare a giocare, dopo essere rimasto svincolato dallo scorso 30 giugno, quando si è esaurito il suo precedente contratto con il Genoa. L'attaccante cerca una nuova squadra e nelle ultime ore si stanno facendo avanti alcune realtà internazionali interessate a puntare su di lui.

Vi abbiamo raccontato ieri dell'interesse del River Plate su Balotelli, ma il sodalizio argentino non è l'unica realtà pronta a puntare sul centravanti italiano. E soprattutto i Millonarios non hanno ancora presentato una loro proposta concreta e formale all'attenzione di Balotelli, che stando alle informazioni in nostro possesso sarebbe una richiesta esplicita ai propri dirigenti da parte del tecnico Gallardo.

E allora attenzione al possibile sorpasso in arrivo da Dubai. Sì, perché secondo quanto appreso da TMW, Balotelli è un oggetto del desiderio anche per l'Al Ittifaq, squadra di seconda divisione emiratina che all'interno della propria rosa vanta già la presenza di alcuni giocatori italiani (per esempio il difensore Gianluca Santini e i centrocampisti Jacopo Da Riva e Davide Mariani). L'Al Ittifaq sembra proprio voler fare sul serio, tanto da aver sottoposto all'entourage del calciatore una proposta strutturata e pluriennale. Il River Plate non mollerà la presa tanto facilmente e avvierà nuovi contatti, ma senza una proposta vera e propria, rischia la beffa.